У Forbes повідомили, скільки ракет і на яку суму Росія випустила по Україні за два дні

Росіяни протягом минулих вихідних, 25-26 червня, випустили по мирним містам України від 60 до 80 далекобійних ракет.
Росіяни в ці дні використовували майже всю номенклатуру, яка була залучена під час війни – "Точка-У", Х-22, "Онікс", "Іскандер", "Калібр" та Х-101. Ракети по Україні запускали з території Білорусі та РФ.
Про це пише видання Forbes.
Найбільше ракет окупанти випустили по Житомирській області – близько 30, з яких - 10 ракет збила ППО. По Чернігівщині прилетіло 20 ракет, також росіяни стріляли по Києву та області, Хмельниччині, Львівщині, Миколаєву, Харкову та Дніпропетровщині.
Зокрема по Києву окупанти запустили ракети Х-101, вартість яких Forbes оцінює у $50-80 млн. Загальна ж вартість ракет, випущених путінською армією по Україні, може сягати від $150 млн до $220 млн.
"У деяких випадках невідомими залишаються кількість випущених ракет або їхній розподіл за типами. З огляду на це, неможливо визначити загальну вартість російських ракет, які випустили по Україні за вихідні. За оцінкою Forbes, вона може становити від $150 млн до $220 млн", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у ЗСУ повідомили вартість ракет, якими РФ обстріляла житловий будинок в Києві.
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