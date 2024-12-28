Удар HIMARS по російських офіцерах на Запоріжжі мав декілька цілей – Forbes

Наступ окупантів на Запоріжжі може відволікти ресурси з інших напрямків.

Удар із РСЗВ HIMARS по групі російських офіцерів на Запоріжжі 27 грудня, коли російські загарбники зібрались на польову нараду, був здійсненний для того, щоб перешкодити їм організувати наступ на Запоріжжя.

Таку думку висловили у Forbes.

У Forbes зазначили, що крім цього удару, українська розвідка і командування ССО могли відправити диверсантів, щоб підірвати важливу залізницю через Токмак 15 грудня. У рамках цієї операції було знищено паливний поїзд, що призвело до порушення російської логістики в цьому районі.

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"Націлившись на важливу командну і логістичну інфраструктуру, українські сили могли б відбити можливий південний наступ російських військ ще до того, як він почнеться", – прокоментували у журналі.

Forbes додали, що за наявності хорошої розвідки набагато простіше запобігти атаці кількома точними ударами, ніж зустріти солдатів і танки на полі бою.

Зазначається, що наступ на Запоріжжі навряд чи "захопить" велику територію, проте він може змусити український генеральний штаб відволікти ресурси з інших напрямків.

Нагадаємо, в Мережі постійно обговорюються наміри ворога спробувати взяти під контроль такі міста, як Запоріжжя, Херсон, Дніпро та Харків. Наразі у ворога недостатньо ресурсів, щоб захопити будь-яке з цих міст.

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