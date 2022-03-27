"У Франції кінотеатри працювали, а в України випалюється все", - Зеленський про російську окупацію

"У Франції кінотеатри працювали, а в України випалюється все", - Зеленський про російську окупацію

За словами президента окупація відбувається жорсткіше, бо інтенсивніше.

Через російську окупацію за кілька місяців кожен у сім'ї матиме втрату — ту чи іншу.

Про це глава держави розповів в інтерв'ю російським ЗМІ.

"Вигнали, поранили, у дитини щось сталося, переїхала людина, поїхала до Польщі, поїхала до Болгарії, поїхала в іншу країну, не знайшла роботу або знайшла роботу, неважливо. Неважливо. Злякався. Дитина стала заїкатися через вибухи, бог її знає. У всіх буде у родині якесь горе. Звісно, ​​не Друга Світова війна. Звісно, ​​не роки окупації. Ми щоправда не закінчили, тому… Але й технології інші", - зазначив він.

За словами президента окупація відбувається жорсткіше, бо інтенсивніше.

"Я не хочу навіть порівнювати із фашизмом. Я не хочу порівнювати. Ми розуміємо, що окупації різні...", - сказав він.

За словами Зеленського, невигідно було стирати з лиця землі міста, бо ти коли окупуєш, треба щоб там хтось жив, працював.

"Тобі ж там будуть твої труси прати, ти, військовий, солдат. Ти ж там стоїш - хто це повинен робити? Мити, прибирати, готувати їсти, десь жити. Кінотеатри працювали у Франції і таке інше, розумієте? Тут негаразд. Загалом не так. Тут заходять: якщо місцева влада чи хтось не бажають, місцеву владу прибрали; люди починають щось там кричати – випалюється все", - резюмував він.

Також Зеленський розповів про катастрофічні наслідки вторгнення РФ. Через постійні обстріли, бомбардування російськими військовими деяких населених пунктів України немає, вони зрівнені із землею, немає ні цивільних, ні військових об'єктів інфраструктури.

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