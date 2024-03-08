Макрон назвав важливу умову відправлення військ до України

Президент Франції Емманюель Макрон на зустрічі з парламентськими партіями висловив думку, що відправлення військових до України ймовірне у разі можливого прориву окупантів на Київ чи Одесу.

Про це заявив представник комуністичної партії Фаб'єн Руссель, повідомляє L'Independant та Le Figaro.

Комуніст наголосив, що глава держави показував парламентарям карти можливих напрямків ударів окупантів в Україні.

"Макрон згадав сценарій, який може ініціювати інтервенцію: просування фронту у бік Одеси або у бік Києва", - каже політик.

Кілька присутніх депутатів також розповіли Le Figaro, що президент на зустрічі "з картами в руках" пояснював ризики відходу України від лінії фронту на користь російської армії.

"Він пояснив нам, по суті, що як тільки ми підтримаємо Україну, але почнемо говорити, що обмежуємо себе в цій підтримці, Володимир Путін, швидше за все, матиме успіх", - сказав один з учасників зустрічі Макрона з парламентськими партіями.

Зазначається, що під час зустрічі Макрон наголосив, мовляв, що не існує жодних обмежень у підтримці Францією України. Зокрема, тезу, що "немає жодних обмежень та червоних ліній" підтвердив і представник ультраправої партії "Національне об'єднання" Джордан Барделла.

Що саме мав на увазі Макрон не відомо, адже поки що про введення сухопутних військ Франції на поле бою в Україні не йдеться.

Своєю чергою, депутат Бертран Панше розповів, що Макрон "дуже серйозно говорив про необхідність швидкої мобілізації додаткових ресурсів для боротьби з російською загрозою в Україні".

Нагадаємо, Еммануель Макрон приголомшив новою заявою про підтримку України. Зокрема, він пояснив лідерам партій, що підтримка України з боку Франції "не має кордонів".

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