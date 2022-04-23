У Франції переконані, що нафтове ембарго для Росії ухвалять за лічені тижні

У Франції переконані, що нафтове ембарго для Росії ухвалять за лічені тижні

Міністр економіки Франції стверджує, що країни-члени ЄС найближчим часом ухвалять рішення про повне припинення імпорту російської нафти.

Президент Франції Емманюель Макрон підтверджує позицію підсилення санкцій проти Росії. Передусім йдеться про посилення обмежень на імпорт енергоносіїв.

Про це міністр Бруно Ле Мер заявив в ефірі BFMTV, пише "Європейська правда".

"Президент кілька разів говорив, що санкції потрібно посилити... Президент не каже, що йдеться про газ, тому що ми знаємо, що для певної кількості європейських держав просто зупиниться вся їхня економічна діяльність... Те, що сьогодні на столі – це заборона на імпорт нафти з Росії", - заявив Бруно Ле Мер.

Міністр пояснив, що це дозволить припинити потік валюти до Росії.

"(Нафта) це головне джерело іноземної валюти для Росії. Це 700 мільйонів доларів фінансових ресурсів на день", - заявив він.

Ле Мер визнав, що консенсус в Євросоюзі ще не досягнений.

"Ми повинні досягти успіху в об’єднанні 27 держав-членів, ми ще не там. Ще є опір, є обгрунтоване занепокоєння. Ми повинні на них реагувати", – пояснив міністр економіки. Утім, він переконаний, що домовленість буде скоро. "Для мене це більше питання тижнів, ніж місяців", - підкреслив він.

Нагадаємо, що Сполучені Штати та Європейський Союз обговорюють три можливі варіанти запровадження ембарго на нафту з Росії через її агресію проти України.

Зеленський закликав Естонію блокувати банки РФ та підтримати ембарго на нафту на рівні ЄС

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