У Франції українці разом із місцевими протестували проти пропагандиського звіту Amnesty International

Європейці масово пішли у відпустки, але українці не втомлюються нагадувати Європі про війну.

Українці з Ельзасу та Лорену і навіть із Німеччини сьогодні вийшли на мітинг у французьке місто Нансі, йдеться в ТСН.

Французький журналіст Матьє Вагнер вмикається в ефір новин, називає звіт Amnesty International брудною роботою російської пропаганди. Пояснює глядачам, шо організація сплутала, хто агресор і хто жертва.

«Потрібно підтримувати і поглиблювати підтримку українців. Звичайно при постійному постачанні зброї. Росія не зможе перемогти. Не зможе виграти цю війну! Це - неможливо! Я француз, я не маю українського коріння», - каже журналіст.

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Величезний прапор принесла і віддала дітям проста французька жіночка Бріджит.

«Ці росіяни вони ніколи себе не усвідомлювали і не вважали себе європейцями. Ніколи, навіть на секунду. Це інший світ. Україна останній рубіж між двома світами, який стримує нас від цієї частини, абсолютно окультної, якою керують реальні нацисти. І світом західним, який захищає важливі цінності. Тому це абсолютно необхідно - підтримувати українців», - кажуть француженки, які прийшли підтримати українців.

Попри вдячність французам більшість українців хочуть додому , щойно буде можливість. Тим часом Матьє настільки перейнявся, що лишився перекладати українські промови для французів.

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