Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Франції українці разом із місцевими протестували проти пропагандиського звіту Amnesty International

Дата публікації
Перегляди
915
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Франції українці разом із місцевими протестували проти пропагандиського звіту Amnesty International

Європейці масово пішли у відпустки, але українці не втомлюються нагадувати Європі про війну.

Українці з Ельзасу та Лорену і навіть із Німеччини сьогодні вийшли на мітинг у французьке місто Нансі, йдеться в ТСН.

Французький журналіст Матьє Вагнер вмикається в ефір новин, називає звіт Amnesty International брудною роботою російської пропаганди. Пояснює глядачам, шо організація сплутала, хто агресор і хто жертва.

«Потрібно підтримувати і поглиблювати підтримку українців. Звичайно при постійному постачанні зброї. Росія не зможе перемогти. Не зможе виграти цю війну! Це - неможливо!  Я  француз, я не маю  українського коріння», - каже журналіст.

Величезний прапор принесла і віддала дітям проста французька жіночка Бріджит.

«Ці росіяни вони ніколи себе не усвідомлювали і не вважали  себе європейцями. Ніколи, навіть на секунду. Це інший світ. Україна останній рубіж  між двома світами, який стримує нас від цієї частини, абсолютно окультної, якою керують реальні нацисти. І світом західним, який захищає важливі цінності. Тому це абсолютно необхідно - підтримувати українців», - кажуть француженки, які прийшли підтримати українців. 

Попри вдячність французам більшість українців хочуть додому , щойно буде можливість. Тим часом Матьє настільки перейнявся, що лишився перекладати українські  промови для французів.

Читайте також:

Україна не давала можливість розпочати розслідувати злочини Кремля ще від 2014 року - міжнародний прокурор

Росіяни викрадають дітей з окупованих територій, оголошують сиротами і вчать ненавидіти Україну

"Якщо немає фізичної будівлі - це не означає, що немає школи": як цього року вчитимуться українські учні

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація