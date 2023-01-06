У Франції відреагували на "припинення вогню" з боку Росії: "Це ще один доказ цинізму"

В МЗС Франції наголосили, що мир не може бути досягнутий без повного виведення російських військ з усієї території України.

У Франції відреагували на оголошене Росією припинення вогню, заявивши, що це нікого не може ввести в оману, і що країна-агресорка надалі продовжує атакувати Україну.

Про це йдеться в офіційному повідомленні французького МЗС 6 січня.

"Одностороннє оголошення Кремлем режиму припинення вогню з нагоди православного Різдва нікого не може ввести в оману. Франція підтверджує своє глибоке переконання, що справедливий і міцний мир не може бути досягнутий без повного виведення російських військ з усієї території України", – наголосили в міністерстві.

Там також назвали заяву Росії про припинення вогню "грубою спробою приховати свою відповідальність, у той час як вона продовжує посилювати свої зловживання та невпинно бомбардувати всю українську територію, націлюючи, зокрема, посеред зими, на критичні об’єкти та цивільне населення".

"Це ще один доказ цинізму Росії, яка від 24 лютого постійно демонструє, що не хоче миру і не звертає уваги на повагу до своїх міжнародних зобов’язань, зокрема тих, що випливають із Статуту Організації Об’єднаних Націй", – зазначили в МЗС Франції.

Там додали, що Франція повністю підтримує "мирний план з 10 пунктів", представлений президентом України Володимиром Зеленським.

Реакція світу на "припинення вогню" від Путіна

Речник Генсека ООН Стефан Дюжаррік заявив, що жодне тимчасове припинення вогню "не замінить справедливого миру відповідно до Статуту ООН та міжнародного права".

Коментуючи оголошення Росією "припинення вогню", президент США Джо Байден нагадав, що на Різдво 25 грудня та на Новий рік президент РФ Володимир Путін був готовий бомбити дитсадки та лікарні в Україні.

Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила – якби Путін хотів миру, він би забрав своїх солдатів додому, і війна б закінчилася.

А очільник Євроради Шарль Мішель назвав оголошене Росією припинення вогню фальшивим і лицемірним.

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