У Франції заявили, що країни Заходу та Глобального півдня обʼєднались для досягнення миру в Україні

Всі країни беруть за основу план з десяти пунктів, які раніше запропонував Зеленський, та будуть працювати над ним далі.

Державний секретар Франції у справах Європи Лорен Бун заявила, що зустріч у Саудівській Аравії, на який обговорювалась українська формула миру, стала обнадійливою, оскільки країни Глобального півдня показали, що вони готові стояти на боці захисту миру та демократії.

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Про це вона заявила в інтерв’ю французькому телеканалу LCI, повідомляє Укрінформ.

"Я вважаю дуже позитивним, що в Саудівській Аравії ми побачили широкий спектр країн, включаючи БРІКС — Бразилію, Китай, Південну Африку, — про які нам казали, мовляв, Глобальний Південь остаточно не визначився, на чиєму він боці. Але він явно на боці миру, демократії та захисту кордонів. Тож це перший надзвичайно позитивний момент (переговорів – ред.) - кількість учасників, і те, які саме країни брали участь", - сказала держсекретар.

Вона зазначила, що дуже важливо бачити, що всі ці країни працюють разом, оскільки вони стурбовані жахливими наслідками російської військової агресії проти України для продовольчої світової безпеки та викликом принципам Статуту ООН, тобто принципам територіальної цілісності з чітко визначеними кордонами.

Лорен Бун заявила, що всі країни беруть за основу план з десяти пунктів, які раніше запропонував президент України Володимир Зеленський, та будуть працювати над ним далі, що є "дуже позитивним знаком".

Крім того, держсекретар Франції зазначила, що головна мета цих зустрічей - "розробити мирний план, який Україна зможе представити, коли вона вирішить це зробити, і який буде підтриманий більшою частиною світу".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що речник Держдепартаменту США Метью Міллер заявив, що участь Китаю в саміті щодо мирного плану України у Саудівській Аравії минулими вихідними була продуктивною.

Крім того, ми раніше інформували, що головним дипломатичним сюрпризом саміту в Саудівській Аравії щодо миру в Україні стала участь представника Китаю. Видання Reuters припускає, що у Китаї змінили дипломатичну стратегію щодо війни в Україні.

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