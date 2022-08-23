У Франції заявили, що Росія погодилась допустити МАГАТЕ на окуповану Запорізьку АЕС

Міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна поспілкувалась з керівником МЗС держави-терористки Сергієм Лавровим.
Лавров у розмові з очільницею МЗС Франції підтвердив те, що РФ готова допустити місію МАГАТЕ на окуповану Запорізьку АЕС.
Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Франції.
Катрін Колонна у розмові з Лавровим наголосила на необхідності відновлення територіальної цілісності України. Вона наголосила, що ядерний терор є неприпустимим. Також вона закликала допустити місію МАГАТЕ на окуповану ЗАЕС.
"Франція взяла до відома підтвердження домовленості в принципі, наданої Росією з цього питання, а також зобов’язання останньої утриматися від будь-яких дій, які можуть поставити під загрозу безпеку цієї місії", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, російські окупанти обстрілюють золовідвали Запорізької ТЕС, щоб підняти хмари радіоактивного пилу.
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