У Франківську викрили схему прилаштування футболістів у військкомати: в спортивному клубі зробили офіційну заяву

Там підтвердили, що футболісти та тренери дійсно перебувають на службі.

Державне бюро розслідувань розкрило схему фіктивного зарахування на військову службу родичів очільників та футболістів в Івано-Франківську. У футбольному клубі “Прикарпаття” щодо цього зробили офіційну заяву.

Відповідну заяву опублікували в пресслужбі футбольного клубу.

Там зазначаються, що футболісти та тренери дійсно зараховані на військову службу.

“Так, служили і служать: ходять в наряди як футболісти, так і тренери. Ініціатива була ТЦК та СП спільно з МФК "Прикарпаття", і про це публічно було заявлено у квітні 2022 року. 3 того часу частина була демобілізована і припинила співпрацю з клубом. Частина далі проходить службу і бере участь в житті команди "Прикарпаття-ЗСУ". Чекаємо обʼєктивного розслідування”, - розповіли в футбольному клубі.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення РФ до України ДБР розслідує 112 проваджень щодо посадовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.