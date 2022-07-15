У Гаазі 45 країн домовилися розслідувати воєнні злочини РФ в Україні

На міжнародній конференції у Гаазі було підписано декларацію про співпрацю в розслідуванні злочинів російських окупантів.

Представники 45 країн світу, серед яких США, країни Європейського союзу, Велика Британія, Канада, Мексика та Австралія, домовилися координувати свої дії у розслідуванні воєнних злочинів РФ в Україні.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Учасниками Ukraine Accountability Conference, яка відбувалася у нідерландському місті Гаазі 14-15 липня, були міністри закордонних справ, міністри юстиції, генеральні прокурори та інші посадовці.

В результаті було підписано спільну декларацію про співпрацю. Учасники конференції домовилися координувати розслідування воєнних злочинів Росії в Україні і забезпечити невідворотне покарання винних.

У Гаазі також був присутній очільник МЗС України Дмитро Кулеба, який закликав створити спецтрибунал для російських злочинців.

Нагадаємо, під час міжнародної конференції в Гаазі, де обговорювали, як притягнути до відповідальності державу-терориста, російські ракети ударили по цивільних мешканцях Вінниці.

У Вінниці вшановують пам'ять загиблих від ракетного удару Росії

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