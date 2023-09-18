У Гаазі починаються слухання за позовом України проти Росії щодо геноциду

Міжнародний суд ООН у Гаазі 18 вересня поновлює слухання у позові України проти Росії щодо конвенції про геноцид. Делегація України представляє у суді ООН правову позицію в справі проти Росії, відповідно до Конвенції від 1948 року про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.

Про це пише "Укрінформ".

Слухання проходитимуть у два раунди: Росія виступатиме 18 та 25 вересня, а Україна – 19 та 27 вересня. У позові до Міжнародного суду ООН Україна вимагає притягнути РФ до відповідальності за спотворення поняття "геноцид".

Україна подала позов через два дні після початку повномасштабного вторгнення Росії – 26 лютого 2022 року.

Крім України та Росії, у процесі беруть участь ще 32 країни-члени ООН, у тому числі Німеччина, Австрія, Словаччина, Чехія, Бельгія, Естонія, Фінляндія, Ірландія, Австрія, Люксембург, Швеція, Болгарія, Канада та Австралія. Їхні представники також виступлять під час слухань.

Позов України до Росії: що відомо

Президент Володимир Зеленський 27 лютого 2022 року заявив, що Україна звернулась до Міжнародного трибуналу в Гаазі через дії російських окупантів на нашій території.

На початку березня 2022 року у міжнародному суді ООН розпочались слухання за позовом України проти Росії.

У суді спершу будуть заслухані попередні заперечення – їх висуне Росія. Наступною свої аргументи озвучить Україна.

"Міжнародний суд ООН проведе публічні слухання щодо попередніх заперечень, висунутих Російською Федерацією у справі про звинувачення в геноциді за Конвенцією про запобігання злочину геноциду й покарання за нього", – йдеться у повідомленні.

Слухання пройдуть у Палаці миру в Гаазі, де розташована штаб-квартира суду.

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