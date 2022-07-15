У Гаазі саме обговорювали злочини Росії, коли стався ракетний удар по Вінниці: реакція світової дипломатії

Росіяни вдарили по Вінниці просто під час міжнародної конференції в Гаазі, де обговорювали, як притягнути до відповідальності державу-терориста.

Світові урядовці, дипломати і юристи зібралися аби підтримати Україну у бажанні справедливості, йдеться в ТСН.

Червоний хідник для дипломатів з фотографіями українців, життя яких російські ракети продовжують руйнувати – цим «коридором болю» проходить кожен гість конференції у Гаазі.

Шістдесят міністрів і послів з усього світу збираються у залі, де навіть підсвітка в українських кольорах. Разом вони мають вирішити, як притягнути до відповідальності тих, хто вже майже п’ять місяців вбиває, катує і трощить.

Після музичного відкриття і коротких вступних слів і журналістів просять залишити залу. Усі три питання порядку денного учасники обговорюють за зачиненими дверима. Юрисдикція міжнародних судів, механізми збирання доказів і роботи зі свідками та жертвами. Під час чотиригодинного засідання Росія вчиняє черговий акт тероризму – цього разу у Вінниці.

Світлину вбитої росіянами трирічної Лізи генеральна прокурорка України Ірина Венедиктова розгортає перед західними журналістами. Про трагедію у Вінниці тут говорять усі.

«Я впевнений, що висловлю загальну думку усіх присутніх – такі новини тільки сильніше переконують нас у необхідності відплати. Шлях до справедливості потребує більше дій і грошей. Тож Нідерланди нададуть додатковий мільйон євро Міжнародному кримінальному суду, таку ж суму отримає український офіс із прав людини. І ще один мільйон євро піде на психологічну допомогу жертвам сексуального насильства», - каже міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра.

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Результати перемовин учасники не оприлюднюють. У політичній декларації, яку ухвалили, конкретики обмаль – хіба проголошення підтримки України на шляху до справедливості. «Для України найголовніша мета – притягнути їх до відповідальності. Як і де ми це будемо робити – це вже техніка. Ми її проговорюємо і дивимося, щоб вона була різнокольорова», - каже генеральна прокурорка України

На конференції Україна вперше заявила про намір створити ще й окремий міжнародний трибунал. Якщо Європа пристане на пропозицію, до розслідувань російських воєнних злочинів і злочинів проти людяності додається ще справа за фактом агресії проти України.

«Ми маємо розпочати з України і поліпшити ситуацію в інших випадках, які існують у сфері закону. Потрібно рухатися далі від подвійних стандартів до світу, де закон має значення», - переконує прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан.

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