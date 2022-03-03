У Гатному Київської області внаслідок обстрілу РФ загорівся будинок: є загиблий

У Гатному Київської області внаслідок обстрілу РФ загорівся будинок: є загиблий

Пожежники ліквідовують займання.

Внаслідок російських обстрілів російської армії в Гатному Київської області загорівся приватний будинок.

Про це повідомили у ДСНС.

Зазначається, що обстріл стався вранці 3 березня. Внаслідок займання будинку одна людина загинула. Крім того, один мешканець будинку постраждав.

Нараз на місці пожежі працюють рятувальники.