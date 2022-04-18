У Генічеську окупанти встановили пам'ятник Леніну (фото)

Загарбники відновили пам'ятник революціонеру.

У тимчасово окупованому Генічеську (Херсонська область) військові РФ встановили пам'ятник Леніну.

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський на своїй сторінці у Facebook.

“Орки на Херсонщині продовжують свої експерименти з переміщення до минулого. Червоні прапори, пам'ятники радянської доби. І все це на тлі посилення гуманітарної кризи, жорсткого придушення інакодумства та прояв громадянської позиції. Мотив їх абсолютно прозорий – намагаються паразитувати на ностальгічних настроях населення. Проблема в тому, що їх у області практично немає. Люди в нас живуть у теперішньому і мають цілком реальне та успішне майбутнє. Але окупанти цього зрозуміти не можуть. Тому шоу "back in the ussr" продовжуватиметься аж до визволення нашої області ЗСУ”, - написав він.

Варто зазначити, що у Генічеську пам'ятник Леніну демонтували 16 липня 2015 року.

Нагадаємо, у Генічеську (Херсонська область) російські військові видають місцевим рублі. Обласна прокуратура проводить досудове розслідування за фактом фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни конституційного ладу, захоплення державної влади.

Мер Херсона Ігор Колихаєв пояснив ситуацію із запровадженням в обіг російського рубля на території Херсонської області.

“Щодо рублів, то вони можуть вводитися, коли зникне гривнева маса. Для того, щоб вона не зникла, має працювати економіка. Ми намагаємося підтримувати хоча б внутрішню економіку, щоб люди виходили на роботу та сплачували податки. Про рублі у нас поки що навіть не йдеться. Рублі можуть запровадити, коли Херсонщина буде визнана окупованою зоною і зупиняться всі казначейські рахунки", - сказав він.

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