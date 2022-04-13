У Генштабі назвали дві області, по яких ворог систематично завдає ракетних ударів

Втім, по всій Україні зберігається висока загроза ракетних обстрілів.
Російські окупанти безжально обстрілюють українські міста.
У Генштабі ЗСУ повідомили, що ворог систематично обстрілює Харківську та Запорізьку області.
"Ворог продовжує завдавати систематичних ракетно-бомбових ударів по об’єктах інфраструктури у Харківській та Запорізькій областях", - йдеться в повідомленні.
Втім, у всіх областях Україні зберігається висока загроза ракетних обстрілів. Тож українцям слід не нехтувати сигналами тривоги та за необхідності йти в укриття.
Нагадаємо, раніше пресслужба Генерального штабу ЗСУ повідомила, що від початку вторгнення в Україну російські військові втратили близько 19 800 чоловік особового складу. Також окупанти втратили 158 літаків.
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