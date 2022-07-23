У Генштабі назвали головне завдання російських окупантів на півдні України

На південному фронті завдання номер один для російських окупантів - стримувати просування Збройних Сил України.

Окрім цього, відповідно до повідомлення Генерального штабу ЗСУ, ворог продовжує розвідку із безпілотними літальними апаратами.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 23 липня.

"На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ. Підтримує високу інтенсивність розвідки із безпілотними літальними апаратами. Тривають обопільні обстріли із ствольної, реактивної артилерії та танків вздовж всієї лінії зіткнення", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, як раніше інформували в ОК "Південь", на Херсонщині окупанти мінують дороги та беріг річки Інгулець, а також регулярно перевіряють місцевих на наявність зброї, а все тому, що бояться контрнаступу ЗСУ. Відомо, що наразі бойові дії йдуть в громадах Бериславського, Каховського та Херсонського районів.

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