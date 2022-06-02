У Генштабі назвали кількість поранених та загиблих окупантів на Донеччині протягом двох днів

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що відбувається на фронті протягом 99-го дня повномасштабної війни.
Російські окупанти продовжують зазнавати втрат у живій силі та техніці.
Так, стало відомо, скільки ворогів отримали поранення та скільки загинули на тимчасово окупованих територіях Донеччини протягом 27-28 травня.
Як йдеться у вечірньому зведенні Генштабу 2 червня, до лікувальних закладів лише на тимчасово окупованих територіях Донецької області потрапили 115 поранених та 32 тіла загиблих.
У зв'язку з великими втратами у військових частинах та підрозділах 1-го армійського корпусу 8-ї загальновійськової армії Збройних сил Російської Федерації, продовжуються заходи з примусової мобілізації на тимчасово окупованих територіях Донецької області.
Нагадаємо, у Генштабі попередили, що Росія може посилити обстріл на кордоні. Під загрозою дві області.
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