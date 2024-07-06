У Генштабі назвали найгарячіший напрямок: ворог намагається прорвати оборону ЗСУ

Протягом минулої доби на фронті відбулося 139 бойових зіткнень.

Про це повідомив Генштаб.

На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні і штурмові дії за підтримки авіації, загалом тут відбулося вісім бойових зіткнень в районах населених пунктів Вовчанськ, Глибоке, Стариця і Липці.

На Куп’янському напрямку кількість боєзіткнень за добу збільшилась до п’яти. Сили оборони відбивали атаки противника в районах Синьківки і Петропавлівки Харківської області.

На Лиманському напрямку наші війська стали на заваді 21 атаці окупантів в районах населених пунктів Греківка, Макіївка, Невське Луганської області, Терни на Донеччині та у Серебрянському лісі.

На Сіверському напрямку Силами оборони відбито сім атак в районах Спірного та Виїмки Донецької області і Білогорівки на Луганщині.

На Краматорському напрямку українські захисники зупинили десять спроб противника прорвати нашу оборону в районах Кліщіївки, Калинівки, Іванівського і Андріївки Донецької області.

На Торецькому напрямку агресор досить активний - вчинив 18 атак у районах населених пунктів Торецьк, Північне та Нью-Йорк на Донеччині. Підтримував свої дії авіаударами.

На Покровському напрямку наші оборонці відбивали 45 атак окупантів. Понад половину з них агресор здійснив біля Новоолександрівки та Новоселівки Першої.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Невельське та Костянтинівка, де ворог дев’ять разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Времівському напрямку противник здійснив сім атак наших позицій в районах Костянтинівки, Водяного і Макарівки Донецької області.

На Оріхівському напрямку відбулось два бойових зіткнення. Ворог отримав жорстку відсіч біля Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку окупанти і надалі намагаються вибити підрозділи Сил оборони з позицій на плацдармах, що на лівобережжі Дніпра. Усі п’ять атаки російських загарбників успіху не мали.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює диверсійно-розвідувальну діяльність, обстрілює населені пункти з території РФ.

Втрати ворога

Наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують наступальний потенціал ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення і у тилу.

За добу, що минула, авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили дві артсистеми, склад боєприпасів, станцію РЕБ, шість районів зосередження особового складу та ще один важливий об’єкт окупантів.

Минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1260 осіб. Також наші воїни знешкодили 11 танків, 18 бойових броньованих машин, 66 артилерійських систем, 58 БпЛА ОТР, дев'ять ракет, 76 автомобілів та шість одиниць спеціальної техніки.

Раніше аналітики повідомили, що окупанти просунулися у Вовчанську. Більше про це читайте у новині.

Запеклі бої на Донеччині: подробиці від Генштабу

Читайте також: