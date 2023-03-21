У Генштабі назвали потребу ЗСУ в артилерії

Техніка від часу та інтенсивного застосування виходить зі строю і вимагає оновлення.

Потреба ЗСУ в артилерії складає близько 2000 стволів, які потребують постійного оновлення.

Про це повідомив т.в.о. начальника Головного управління бойових ударних систем Генерального штабу ЗСУ полковник Сергій Баранов, передає "АрміяInform".

На запитання, чи є сенс модернізувати стару радянську техніку, Баранов відповів, що поки вона майже вся потрібна військовим.

"Тому що насамперед це економія коштів, коштів нашого бюджету. Україна воює, і війна — це дуже дороге задоволення, а нове озброєння коштує дуже великих грошей", — пояснив він.

За словами полковника, Україна має можливість модернізувати старі гармати до таких технічних характеристик, щоби вони "фактично були на одному рівні зі зразками наших країн-партнерів»".

Він запевнив, що це наразі проводиться постійно, у Збройних Силах є діючи дослідно-конструкторські проєкти.

"Я сподіваюся, що невдовзі ми обов’язково вже будемо мати наші вдосконалені системи", — повідомив Сергій Баранов, і додав, що станом на сьогодні потреба становить близько двох тисяч стволів, які від часу та інтенсивного застосування виходять зі строю і вимагають оновлення.

Нагадаємо, що ЄС та США ухвалили важливі рішення для передавання Україні боєприпасів.

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