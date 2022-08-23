У Генштабі оприлюднили ролик за мотивами "Заповіту" Тараса Шевченка: кадри вражають (відео)

Генеральний штаб Збройних сил України опублікував потужне відео про повномасштабну війну з Росією за мотивами "Заповіту" Великого Кобзаря, пророка українського народу Тараса Шевченка.

На кадрах зображено наслідки терористичної війни, розв'язаною Росією, зруйновані окупантами будинки, спалені армією Путіна поля, показано будні захисників України, які мужньо боронять Батьківщину від ворога.

Відповідне відео поширили у YouTube Генштабу.

У відео лунає чуттєве виконання "Заповіту" Тараса Шевченка. Таким чином, автори спробували нагадати про цінність життя, яке українці рішуче виборюють в окупантів.

"Українці сьогодні, як ніколи раніше, виконують "Заповіт" Шевченка – окроплюють вражою злою кров’ю свою волю", - йдеться в повідомленні.

Раніше ЗСУ показали, як "прикурили" окупантам на двох бронеавтомобілях "Тигр" (відео).

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