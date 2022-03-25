У Генштабі підтвердили ліквідацію російського генерала Якова Резанцева

У Генштабі ЗСУ підтвердили ліквідацію російського генерала Якова Резанцева.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу від 25 березня.

"Противник продовжує нести втрати серед керівного складу. Так, 25 березня, українські захисники ліквідували командувача 49-ї загальновійськової армії південного військового округу генерал-лейтенанта Якова Резанцева", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Збройні сили України у Чорнобаївці ліквідували командувача 49-ї загальної військової армії Південного військового округу РФ генерал-лейтенанта Якова Резанцева.

Як зазначалось, Рязанцев на четвертий день війни заявляв, що все закінчиться за "лічені години".