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У Генштабі підтвердили ліквідацію російського генерала Якова Резанцева

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У Генштабі підтвердили ліквідацію російського генерала Якова Резанцева

Фото із соцмереж

Противник продовжує нести втрати серед керівного складу.

У Генштабі ЗСУ підтвердили ліквідацію російського генерала Якова Резанцева. 

Про це йдеться у повідомленні Генштабу від 25 березня. 

"Противник продовжує нести втрати серед керівного складу. Так, 25 березня, українські захисники ліквідували командувача 49-ї загальновійськової армії південного військового округу генерал-лейтенанта Якова Резанцева", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Збройні сили України у Чорнобаївці ліквідували командувача 49-ї загальної військової армії Південного військового округу РФ генерал-лейтенанта Якова Резанцева.

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