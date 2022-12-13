У Генштабі підтвердили обстріли окупантів у Мелітолополі та Кадіївці: названо втрати росіян

У Мелітополі під обстріл потрапив керівний склад 58 армії РФ.

У Генштабі ЗСУ підтвердили обстріли керівного складу 58 армії РФ у Мелітополі та ліквідацію окупантів у Кадіївці Луганської області.

Про це йдеться у зведенні Генштабу від 13 грудня.

"В результаті ураження пункту дислокації особового складу російських окупаційних військ 11 грудня в районі населеного пункту Кадіївка Луганської області противник втратив до 60 військовослужбовців вбитими та до 100 - пораненими", - йдеться у повідомленні.

Також Генштаб підтвердив ураження противника Силами оборони України за попередні дні в Запорізькій області.

"Так, крім знищення керівного складу 58 армії у місті Мелітополь, в районах населених пунктів Енергодар, Токмак та Гуляйполе знищено три артилерійські установки, до 10 одиниць військової техніки різного типу та поранено близько 150 військовослужбовців противника", -повідомили у Генштабі.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 2 райони зосередження особового складу російських окупантів.

Вибухи у Мелітополі та Кадіївці

У Мелітополі на одній із баз відпочинку пролунали вибухи. Там розміщувались високопоставлені російські окупанти. Радник Офісу президента Олексій Арестович раніше заявляв про те, що там базувались так звані "кадирівці". Він заявляв про ліквідацію приблизно 200 окупантів.

11 грудня в окупованій Кадіївці також сталася "бавовна". Прилетіло в готель, де розміщалися бійці ПВК "Вагнер".

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