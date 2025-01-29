У Генштабі підтвердили ураження важливого об'єкта на території Росії: деталі

Це серйозний удар по державі-агресорці.

Підрозділи ГУР МО у взаємодії з іншими складовими Сил оборони у ніч на 29 січня 2025 року уразили Нижегородський нафтопереробний завод (Кстово, Нижегородська область рф). Цей НПЗ бере участь у забезпеченні окупаційної армії рф.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

У російському Кстово горить НПЗ “Лукойлу”

Деталі атаки БпЛА на нафтопереробний завод у Кстово

Як стало відомо, після удару БпЛА зафіксовано потужну пожежу на території об'єкту. Результати та масштаби пошкоджень уточнюються.

“Бойова робота по стратегічних об’єктах, задіяних у забезпеченні збройної агресії рф проти України, триватиме”, — зазначається у повідомленні.

У РНБО додали, що НПЗ в Кстово здатен переробляти від 15 до 17 млн тонн нафти на рік.

“Його можна назвати четвертим за величиною в росії. Виробляє бензин, дизель, авіаційний гас, бітум. Важливий для армії РФ”, — зазначив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

Раніше підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України та Головного розвідувального управління МО України повторно уразили об’єкти "Рязанської нафтопереробної компанії", яка бере участь у забезпеченні російської окупаційної армії. Зафіксовано вибухи та пожежу в районі цілі.

Читайте також: