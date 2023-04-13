У Генштабі показали, як українські військові опановують танки Leopard 2 у Польщі (фото)

Українці навчаються під керівництвом зведеної групи інструкторів з Норвегії та Польщі.

Українські воїни продовжують навчатись роботі на танках Leopard 2 на полігоні у Польщі. Зокрема українці вчаться правильно будувати танкові перешкоди та проривати їх.

Про це інформує пресслужба Генерального штабу Збройних сил України.

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У повідомленні зазначається, що українці навчаються під керівництвом зведеної групи інструкторів з Норвегії та Польщі.

"Зведена група інструкторів зі Збройних Сил Королівства Норвегії Forsvaret у складі норвезької місії з навчання українських військових у Республіці Польща навчають військовослужбовців Збройних Сил України керувати танками Leopard 2, будувати танкові перешкоди та як їх проривати", - повідомляють у Генштабі.

Підполковник Палле Ідстебо з Норвезької академії оборони заявив, що українці дуже швидко вивчають нові матеріали.

"Українці непогано зарекомендували себе у вивченні нового західного матеріалу. Його легше використовувати, оскільки він розроблений з урахуванням експлуатації", - пояснив Ідстебо.

Полковник зазначив, шо це може бути повʼязане з комфортом та простором у сучасних західних танках, які краще за радянські аналоги.

"Тут ми говоримо про дуже досвідчених людей, які раніше були в танках, і які також вже брали участь у боях з танками", - додав він.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Польща хоче розмістити на своїй території виробництво боєприпасів для американських танків Abrams.

Крім того, ми раніше інформували, що Іспанія запланувала відправку до України шістьох танків Leopard 2A4 найближчими днями, а завершитись доставка повинна до кінця квітня.

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