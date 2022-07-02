У Генштабі показали, як ЗСУ знищили російський комплекс "Панцир-С1" (відео)

У Генеральному штабі ЗСУ показали, як українські військові знищили російський комплекс "Панцир-С1".

Слід зазначити, що вартість російського ракетно-гарматного комплексу - майже 15 млн доларів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Як один влучний постріл може позбавити противника техніки вартістю майже 15 мільйонів доларів США. На відео зустріч українських воїнів з російським зенітним ракетно-гарматним комплексом "Панцир-С1". Підсумок - "бавовна" і "задимлення". Так люблять говорити російські пропагандисти про свою знищену техніку", - кажуть у Генштабі.

Нагадаємо, на півдні українські військові знищили військову техніку, а також склади боєприпасів і живу силу окупантів. Крім того, були знищені російські зенітно-ракетний комплекс "Тор" та самохідну гаубицю "Мста-С".

Читайте також: