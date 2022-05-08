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У Генштабі попередили про імовірність нанесення ракетних ударів з території Білорусі

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У Генштабі попередили про імовірність нанесення ракетних ударів з території Білорусі

Getty Images

У Генштабі розповіли про ситуацію на Волинському та Поліському напрямках.

На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 8 травня.

"До 27 травня цього року на території Мінського району проводяться навчальні збори підрозділів територіальної оборони із залученням військовозобов’язаних що перебувають в запасі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зберігається імовірність нанесення підрозділами збройних сил Російської Федерації ракетних-бомбових ударів по об’єктам інфраструктури України з території та повітряного простору республіки Білорусь.

Також у Генштабі повідомили, що на Донецькому і Таврійському напрямках противник веде бойові дії з метою сковування дій підрозділів Сил оборони. 

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