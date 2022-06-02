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У Генштабі попередили, що Росія може посилити обстріл на кордоні: під загрозою дві області

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У Генштабі попередили, що Росія може посилити обстріл на кордоні: під загрозою дві області

Фото: Associated Press

Зростає загроза обстрілів у прикордонних областях України з боку РФ, яка варварськи нищить державу майже 100 днів.

Під ударом РФ можуть опинитися населені пункти Чернігівської та Сумської областей.

Про це розповів заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу.

Він нагадав, що останнім часом з території РФ активізувалися мінометні обстріли прикордонних районів Чернігівської та Сумської областей.

За його словами, таким чином окупанти хочуть не допустити сили оборони України до контролю державного кордону.

"Надалі не виняток посилення інтенсивності обстрілів військових і цивільних об'єктів з метою заборони встановлення силами оборони України контролю над державним кордоном та утримання частини наших військ для встановлення безпеки прикордонних районів", - пояснив Громов.

Нагадаємо, російські окупанти активізували обстріли північних кордонів України. Стріляють по північних кордонах окупанти, щоб стримати перегрупування українських сил оборони.

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