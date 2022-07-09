У Генштабі попереджають українців, що з території Білорусі зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів

На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін не відзначається.
Водночас зберігається загроза ракетних/авіаційних ударів з території Білорусі.
Про це йдеться у вечірньому Генштабі Збройних Сил України 9 липня.
"Для недопущення ведення розвідки прикордонних з Україною районів безпілотними літальними апаратами активізовано застосування комплексів радіоелектронної боротьби. Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору республіки білорусь", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що Росія стягує військову техніку до Білорусі. Зокрема, помітили колону російської техніки, що рухається від Мінська в напрямку кордону України. Окрім цього, моніторингова група відстежила, що на навчання з авіатренування прибули пілоти з РФ. Вони проводять тренування на п'яти військових аеродромах Білорусі, що поблизу кордону з Україною. Зокрема, свої навчання здійснюють на еародромах у Барановичах, Мачулищах, Ліді, Лунинці та Бобруйську.
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