У Генштабі повідомили, чим зараз займається скандальна 155-та бригада "Анна Київська"

На сьогодні 155-та ОМБр "Анна Київська" виконує певні завдання у повному складі на Покровському напрямку.

Про це у Генштабі ЗСУ повідомили агентству "Інтерфакс-Україна".

За даними Генштабу, 155-та бригада має власну смугу оборони на фронті.

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"Це новостворена бригада, яка проходила підготовку на території Франції та набуває спроможностей в ході бойових дій, маючи власну бригадну смугу оборони на Покровському напрямку", – йдеться у заяві.

У Генштабі акцентували, що ще до того, як "про деякі організаційні проблеми 155 ОМБр стало відомо з медіа", командування ЗСУ призначило перевірку ситуації, зокрема і щодо значної кількості випадків самовільного залишення військової частини.

У штабі поінформували, що вживають заходів щодо покращення дисципліни та психологічного стану військових.

"Це дало змогу скоротити кількість випадків СЗЧ. Зараз підрозділи бригади отримують додаткову комплектацію, бригада посилена безпілотними підрозділами", – поінформували у ЗСУ.

Нагадаємо, ДБР розслідує обставини формування 155-ї ОМБр "Анна Київська". У ЗМІ з’явилася інформація про неналежне формування бригади та її забезпечення. Повідомлялось про 1700 бійців, яві вирушили в ЗСЧ, частина з яких втекла з навчання у Франції.

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