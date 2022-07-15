У Генштабі повідомили, де на Донеччині армія російських окупантів зосереджує основні зусилля

На Донецькому напрямку противник продовжує вогневий вплив на підрозділи сил оборони України із артилерії і танків по лінії зіткнення, а також веде розвідку.

Російські загарбники основні зусилля зосереджують на Бахмутському та Новопавлівському напрямках. Ворог намагається просунутись у напрямку Соледара та Бахмута, а також прагне наступати у напрямку Сіверська.

Про це повідомили 15 липня у зведенні Генерального штабу Збройних сил.

На Бахмутському напрямку армія російської Федераї здійснювала обстріли позицій ЗСУ. Зокрема, загарбники армії країни-агресорки завдали авіаударів неподалік Семигіря, Берестового та території Вуглегірської ТЕС. Спроби ворожого штурму в районі Кодеми та Білогорівки, а також намагання оволодіти селами Спірне та Вершина українські захисники успішно зупинили. Російські окупанти отримали жорсткий опір, зазнали значних втрат та безславно відійшли.

На Слов’янському напрямку ворог намагається покращити тактичне положення та вести наступальні дії у напрямку Слов’янська. Окупанти із артилерії обстрляли райони Дібровного, Подолівки, Мазанівки, Адамівки, Чепіля, Краснопілля, Курульки та інших.

На Краматорському напрямку ворог перегруповується, аби відновити наступу у напрямку Сіверська. Із ствольної та реактивної артилерії росіяни обстріляли райони Краматорська, Закітного, Григорівки та завдали авіаударів поблизу Верхньокам’янського.

На Курахівському і Новопавлівському напрямках активних дій загарбники держави-терористки не проводили.

Нагадаємо, розпочалася 142 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Окупанти намагаються наступати у напрямку Слов'янська, Бахмута і Сіверська. Детальніше про ситуацію на фронті - у зведенні Генерального штабу Збройних сил.

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