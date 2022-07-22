У Генштабі повідомили, де на Донеччині армія російських окупантів зосереджує основні зусилля

На Донецькому напрямку основні зусилля військ країни-агресорки зосереджуються на Краматорському та Бахмутському напрямках.

Окупанти здійснюють систематичні обстріли позицій українських військ вздовж лінії зіткнення для запобігання перекидання резервів на інші напрямки. Крм того, ворог намагається поповнити запаси боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів.

Про це повідомили 21 липня у зведенні Генерального штабу Збройних сил.

На Краматорському напрямку противник здійснював вогневий вплив із танків ствольної та реактивної артилерії поблизу Донецького, Серебрянки, Верхньокам’янського, Спірного та Івано-Дар’ївки. Біля вано-Дар’ївки загарбники завдали авіаційного удару. Ворог веде штурмові дії в напрямку Верхньокам’янка -Верхньокам’янське. Бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку російські війська здійснювали обстріли ЗСУ з наявних вогневих засобів в районах населених пунктів Берестове, Бахмут, Костянтинівка, Білогорівка, Покровське, Кодема, Весела Долина, Нью-Йорк, Яковлівка, Васюківка, Кліщіївка та території Вуглегірської ТЕС. Ворог завдав авіаудару неподалік Стряпівки.

Втратами для окупантв завершились штурмові дії для ворога у напрямках Доломітне - Новолуганське та Стряпівка - Соледар. Дезорганізовані підрозділи окупантів українські воїни відігнали назад. Крім того, противник продовжує спроби штурму у напрямку Вуглегірської ТЕС та поблизу Покровського. Бойові дії тривають, наголошують у штабі.

Нагадаємо, розпочалася 149 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Окупанти намагаються штурмувати в напрямку Вуглегірської ТЕС та Верхньокам’янки. Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Читайте також: