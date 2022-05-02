У Генштабі повідомили, на яких напрямках спостерігається найбільша активність ворога

Російські окупанти не полишають спроб захопити території України.
Зокрема, військові РФ проводять наступальні дії у Східній операційній зоні. Вони хочуть встановити повний контроль над територією Донецької і Луганської областей, аби зробити сухопутний коридор з анексованим Кримом.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Наразі спостерігається найбільша активність окупантів на Слобожанському та Донецькому напрямках.
На Запорізькому, Криворізькому та Миколаївському напрямках ворог проводить перегрупування військ, посилює артилерійські підрозділи та підрозділи протиповітряної оборони, і намагається налагодити систему матеріально-технічного забезпечення угруповання військ.
Також ворог продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах у Харківській, Донецькій та Запорізькій областях.
Окрім цього, Росія продовжує підготовку резервів, аби поповнити бойові втрати серед особового складу.
Нагадаємо, станом на 2 травня загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів склали близько 23,8 тисячі осіб.
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