У Генштабі повідомили, на яких напрямках спостерігається найбільша активність ворога

У Генштабі повідомили, на яких напрямках спостерігається найбільша активність ворога

Російські окупанти не полишають спроб захопити території України.

Зокрема, військові РФ проводять наступальні дії у Східній операційній зоні. Вони хочуть встановити повний контроль над територією Донецької і Луганської областей, аби зробити сухопутний коридор з анексованим Кримом.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Наразі спостерігається найбільша активність окупантів на Слобожанському та Донецькому напрямках.

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На Запорізькому, Криворізькому та Миколаївському напрямках ворог проводить перегрупування військ, посилює артилерійські підрозділи та підрозділи протиповітряної оборони, і намагається налагодити систему матеріально-технічного забезпечення угруповання військ.

Також ворог продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах у Харківській, Донецькій та Запорізькій областях.

Окрім цього, Росія продовжує підготовку резервів, аби поповнити бойові втрати серед особового складу.

Нагадаємо, станом на 2 травня загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів склали близько 23,8 тисячі осіб.

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