У Генштабі повідомили напрямки, на які Росія та Білорусь можуть кинути свої війська

У Білорусі наразі тривають заходи з підготовки та приймання мобілізованих російських військових.

Росія та Білорусь продовжує спільне розгортання угруповання військ на білоруській території, які можуть залучити на Волинському та Поліському напрямках.

Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов під час брифінгу.

За його словами, наразі у Білорусі приймають та проводять підготовку мобілізованих росіян.

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"На території республіки Білорусь тривають заходи розгортання регіонального угруповання військ так званої союзної держави, яке може діяти у Волинському та Поліському операційних районах. Відповідними силовими відомствами та органами місцевого самоврядування республіки Білорусь проводяться заходи із підготовки та приймання російського військового контингенту з числа мобілізованих на території РФ осіб. Так, наразі триває уточнення місць для розміщення особового складу", - висловився Громов.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ попередили, що у разі повторного наступу з Білорусі почнеться масоване вогневе ураження ворога, який зазнає величезних втрат.

Загроза наступу з Білорусі

Окрім того, що з Білорусі 24 лютого на Україну пішла техніка окупантів, а територію РБ росіяни регулярно використовують для обстрілів України і сам Лукашенко активно підтримує Путіна, останнім часом активізувалися повідомлення про можливий новий наступ з РБ.

Так, в Мережі опублікували супутникові знімки, які свідчать, що на аеродромі в "Мачулищах" (Білорусь) перебувають МіГ-31К ВКС РФ та контейнери, де можуть зберігатися ракети "Кинджал".

Про те, що у Лукашенка щось вигадали свідчить і те, що у Білорусі стартувала прихована мобілізація. Вона відбуватиметься під виглядом перевірки бойової здатності військ. Також туди активно звозять російських мобілізованих.

2 листопада Білорусь та Росія розпочали підготовку до проведення спільного оперативного військового навчання "Щит Союзу-2023".

Військовий аналітик з Білорусі Олександр Алесін пояснив, що для наступу на Україну з Білорусі Росії необхідно створити угруповання зі 100 тис. військових із технікою. На сьогодні, за його словами, Москва не має відповідних ресурсів, тож у найближчі три-п’ять місяців чекати на ескалацію не варто.

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Своєю чергою, голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко запевнив, що станом на 6 листопада ситуація на українсько-білоруському кордоні спокійна.

Колишній командувач Сухопутних сил США у Європі генерал-лейтенант Бен Годжес вважає, що напад на Україну з Білорусі сьогодні є малоймовірним. На його думку, у разі, якщо Олександр Лукашенко віддасть своїй армії наказ наступати, білоруси можуть повстати.

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