У Генштабі повідомили напрямки, на яких підрозділи ворога з втратами відійшли

Окупанти безуспішно намагалися уточнити позиції наших військ в районах Берестового та Нагірного.
На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли в районах Берестового, Покровського, Соледара, Бахмута, Веселої Долини, Травневого, Костянтинівки, Семигір’я, Зайцевого, Торецька, Нелипівки та Нью-Йорка.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 28 липня.
"Завдав авіаційних ударів біля Яковлівки, Покровського та Веселої Долини", - зазначили у Генштабі.
В районах Берестового та Нагірного силами розвідувальних груп окупанти безуспішно намагалися уточнити позиції наших військ.
Штурмом ворог частково покращив тактичне положення в напрямках населених пунктів Соледар та Вершина. Зазнали невдачі спроби противника провести штурмові дії в напрямках населених пунктів Яковлівка, Бахмут та Семигір’я. Тут підрозділи ворога з втратами відійшли.
Раніше повідомлялося, що росіяни на окупованій Харківщині планують знищити усі українські книжки.
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