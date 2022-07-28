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У Генштабі повідомили напрямки, на яких підрозділи ворога з втратами відійшли

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У Генштабі повідомили напрямки, на яких підрозділи ворога з втратами відійшли

Фото: ДСНС

Окупанти безуспішно намагалися уточнити позиції наших військ в районах Берестового та Нагірного.

На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли в районах Берестового, Покровського, Соледара, Бахмута, Веселої Долини, Травневого, Костянтинівки, Семигір’я, Зайцевого, Торецька, Нелипівки та Нью-Йорка.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 28 липня.

"Завдав авіаційних ударів біля Яковлівки, Покровського та Веселої Долини", - зазначили у Генштабі.

В районах Берестового та Нагірного силами розвідувальних груп окупанти безуспішно намагалися уточнити позиції наших військ. 

Штурмом ворог частково покращив тактичне положення в напрямках населених пунктів Соледар та Вершина. Зазнали невдачі спроби противника провести штурмові дії в напрямках населених пунктів Яковлівка, Бахмут та Семигір’я. Тут підрозділи ворога з втратами відійшли.

Раніше повідомлялося, що росіяни на окупованій Харківщині планують знищити усі українські книжки.

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