У Генштабі повідомили подробиці про знищення ворожого судна, про яке йшлося у зведенні втрат РФ

У Генштабі повідомили подробиці про знищення ворожого судна, про яке вранці 10 січня йшлося у зведенні щодо загальних бойових втрат противника.

"В дельті річки Дніпро, в районі острова Білогрудий, сили оборони Таврійського напрямку артилерійськими засобами уразили ворожий катер", - зазначили у Генштабі ЗСУ.

Варто зазначити, що раніше керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Євген Єрін повідомив, що російський катер у Херсонській області було уражено артилерійськими засобами.

Нагадаємо, що сьогодні, 10 січня, у Генштабі повідомили про знищення ворожого катера та анонсували уточнену інформацію щодо цього згодом. Таким чином загальна кількість знищених російських кораблів та катерів досягла 17. Серед них і крейсер "Москва", який пішов на дно Чорного моря 14 квітня 2022 року. Це сталося після того, як у нього влучили українські ракети "Нептун".

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