У Генштабі повідомили про наміри ворога на Сіверському напрямку

У Генштабі повідомили про наміри ворога на Сіверському напрямку

На Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін.

На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати підрозділи зі складу 1-ї танкової армії Західного військового округу та повітряно-десантних військ на ділянці російсько-українського кордону у Брянській та Курській областях.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 29 травня.

За інформацією українського командування, ворог має на меті недопущення перекидання підрозділів наших військ на інші загрозливі напрямки.

Нагадаємо, що радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що ситуація на фронтах України може різко почати змінюватися на користь держави після 15 червня. Саме в середині наступного місяця – чергова зустріч міністрів оборони НАТО щодо України.

Зазначимо також, що російсько-окупаційна влада затримала турецькі рибальські човни біля узбережжя Криму. На човнах було 12 рибалок.

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