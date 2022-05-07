У Генштабі повідомили про ситуацію на кордоні з Білоруссю

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили актуальну інформацію щодо ситуації на кордоні з Білоруссю.

Так, протягом доби на Волинському і Поліському напрямках противник активних дій не проводив.

Визначені підрозділи збройних сил Білорусі продовжують виконувати завдання з прикриття ділянки українсько-білоруського кордону в Брестській та Гомельській областях.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 7 травня.

Втім, у повідомленні зазначається, що досі є загроза завдавання з території РБ ракетно-бомбових ударів по об’єктах інфраструктури України.

Нагадаємо, на Донбасі росіяни кидають всі сили на захоплення Рубіжного, Лимана та Сєвєродонецька. Також противник намагався взяти під контроль населений пункт Олександрівка, проте без успіху.

Андрій Єрмак, міністр інфраструктури, голова правління АТ "Укрзалізниця" і голова "Слуга Народу" відвідали Ірпінь

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