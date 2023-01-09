У Генштабі повідомили про загрозу авіаційних та ракетних ударів по всій території України

Не ігоноруйте сигналів повітряної тривоги.
Протягом доби противник завдав ракетного удару по Харкову та здійснив близько 10 обстрілів з РСЗВ, зокрема, по цивільній інфраструктурі Донецької, Миколаївської та Херсонської областей. Загроза завдавання ворогом авіаційних та ракетних ударів по всій території України зберігається.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України.
Речник Генштабу Олександр Штупун також повідомив, що на Сіверському та Слобожанському напрямках окупанти обстріляли позиції наших військ та цивільні об’єкти в районах населених пунктів Бучки Чернігівської області, Старикове, Шалигіне, Волфине, Басівка і Петрушівка на Сумщині та Стрілеча, Зелене, Амбарне і Гатище Харківської області.
- На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах 16 населених пунктів. Серед них - Дворічна, Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка і Крохмальне на Харківщині та Стельмахівка, Макіївка, Площанка і Діброва Луганської області.
- На Бахмутському напрямку під вогневе ураження потрапили понад 15 населених пунктів. Зокрема, Спірне, Берестове, Білогорівка, Соледар та Бахмут Донецької області.
- На Авдіївському напрямку ворожий вогонь фіксувався поблизу Авдіївки, Веселого, Невельського, Красногорівки, Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки на Донеччині.
- На Новопавлівському напрямку обстріляно Времівку, Велику Новосілку та Вугледар Донецької області.
- На Запорізькому напрямку вогневого впливу зазнали райони 13 населених пунктів. Серед них - Зелене Поле і Новопіль на Донеччині та Гуляйполе, Чарівне, Щербаки і Степове Запорізької області.
- На Херсонському напрямку від артилерійських обстрілів, зокрема, постраждала цивільна інфраструктура Чорнобаївки, Антонівки, Херсона та Золотої Балки. Є постраждалі серед мирних громадян.
За інформацією командування ЗСУ, в населеному пункті Нижні Сірогози Херсонської області так звана прокуратура окупаційної влади від 9 січня розпочала роботу з так званої “націоналізації” місцевих підприємств.
"Противник продовжує зазнавати втрат. Так, до міської лікарні Лисичанська Луганської області тільки за перший тиждень цього року доправили до 300 окупантів", - додав речник Генштабу.
Українська авіація завдала 17 ударів по районах зосередження загарбників та трьох ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів ворога.
Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України водночас уразили пункт управління та район зосередження живої сили окупантів.
Додамо, що 9 січня Росія завдала удару по Харківській області. В селищі Шевченкове ударів завдали по ринку, де загинули дві жінки. Ще 5 мирних мешканців було поранено, серед них дитина.
У президента Зеленського показали фото та відео наслідків ворожого ракетного удару. На знімках видно, як рятувальники дістають з-під завалів загиблу жінку.
Читайте також: