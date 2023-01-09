У Генштабі повідомили про загрозу авіаційних та ракетних ударів по всій території України

Протягом доби противник завдав ракетного удару по Харкову та здійснив близько 10 обстрілів з РСЗВ, зокрема, по цивільній інфраструктурі Донецької, Миколаївської та Херсонської областей. Загроза завдавання ворогом авіаційних та ракетних ударів по всій території України зберігається.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

Речник Генштабу Олександр Штупун також повідомив, що на Сіверському та Слобожанському напрямках окупанти обстріляли позиції наших військ та цивільні об’єкти в районах населених пунктів Бучки Чернігівської області, Старикове, Шалигіне, Волфине, Басівка і Петрушівка на Сумщині та Стрілеча, Зелене, Амбарне і Гатище Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах 16 населених пунктів. Серед них - Дворічна, Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка і Крохмальне на Харківщині та Стельмахівка, Макіївка, Площанка і Діброва Луганської області.

ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах 16 населених пунктів. Серед них - Дворічна, Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка і Крохмальне на Харківщині та Стельмахівка, Макіївка, Площанка і Діброва Луганської області. На Бахмутському напрямку під вогневе ураження потрапили понад 15 населених пунктів. Зокрема, Спірне, Берестове, Білогорівка, Соледар та Бахмут Донецької області.

під вогневе ураження потрапили понад 15 населених пунктів. Зокрема, Спірне, Берестове, Білогорівка, Соледар та Бахмут Донецької області. На Авдіївському напрямку ворожий вогонь фіксувався поблизу Авдіївки, Веселого, Невельського, Красногорівки, Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки на Донеччині.

ворожий вогонь фіксувався поблизу Авдіївки, Веселого, Невельського, Красногорівки, Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки на Донеччині. На Новопавлівському напрямку обстріляно Времівку, Велику Новосілку та Вугледар Донецької області.

обстріляно Времівку, Велику Новосілку та Вугледар Донецької області. На Запорізькому напрямку вогневого впливу зазнали райони 13 населених пунктів. Серед них - Зелене Поле і Новопіль на Донеччині та Гуляйполе, Чарівне, Щербаки і Степове Запорізької області.

вогневого впливу зазнали райони 13 населених пунктів. Серед них - Зелене Поле і Новопіль на Донеччині та Гуляйполе, Чарівне, Щербаки і Степове Запорізької області. На Херсонському напрямку від артилерійських обстрілів, зокрема, постраждала цивільна інфраструктура Чорнобаївки, Антонівки, Херсона та Золотої Балки. Є постраждалі серед мирних громадян.

За інформацією командування ЗСУ, в населеному пункті Нижні Сірогози Херсонської області так звана прокуратура окупаційної влади від 9 січня розпочала роботу з так званої “націоналізації” місцевих підприємств.

"Противник продовжує зазнавати втрат. Так, до міської лікарні Лисичанська Луганської області тільки за перший тиждень цього року доправили до 300 окупантів", - додав речник Генштабу.

Українська авіація завдала 17 ударів по районах зосередження загарбників та трьох ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів ворога.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України водночас уразили пункт управління та район зосередження живої сили окупантів.

Додамо, що 9 січня Росія завдала удару по Харківській області. В селищі Шевченкове ударів завдали по ринку, де загинули дві жінки. Ще 5 мирних мешканців було поранено, серед них дитина.

У президента Зеленського показали фото та відео наслідків ворожого ракетного удару. На знімках видно, як рятувальники дістають з-під завалів загиблу жінку.

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