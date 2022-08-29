У Генштабі повідомили про завдання, яке ворог намагається виконати у Чорному та Азовському морях

На інших напрямках окупант продовжує інтенсивну повітряну розвідку безпілотними літальними апаратами.

В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельне угруповання противника виконує завдання з підтримання сприятливого оперативного режиму та блокування цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря.

Про це 29 серпня йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

На Запорізькому напрямку зафіксовано обстріли з наявних у ворога засобів вогневого ураження в районах населених пунктів Гуляйполе, Оріхів, Червоне, Мала Токмачка, Новоандріївка, Березове, Білогірʼя, Степове та Кам’янське.

Ударами авіації окупанти намагалися завдати втрат нашим підрозділам біля Малих Щербаків.

На Південнобузькому напрямку противник обстрілював із наявних артилерійських систем і танків райони населених пунктів Миколаїв, Лупареве, Таврійське, Прибузьке, Посад-Покровське, Українка, Любомирівка, Зоря, Мирне, Квітневе, Киселівка, Кобзарці, Березнегувате, Висунськ, Явкіне, Велике Артакове, Тополине та Князівка. Ударів авіації зазнали райони Андріївки та Калинівки.

Штурмовими та наступальними діями ворог намагався покращити тактичне положення неподалік Потьомкиного, зазнав втрат та ретирувався.

Нагадаємо, російські окупанти у понеділок, 29 серпня, випустили по Миколаєву багато ракет. 12 ракет вдарили по місту, частина з них не долетіла до цілей.

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