У Генштабі ЗСУ повідомили, що відбувається на кордоні з Білоруссю

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили актуальну інформацію щодо ситуації на кордоні з Білоруссю.
Зазначається, що на Волинському і Поліському напрямках противник активних дій не проводив, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ від 23 квітня.
Варто зазначити, у Головному управлінні розвідки МО повідомляли, що Росія перекидає всі батальйонно-тактичні групи, які до недавнього часу були зосереджені на території Білорусі, біля північних кордонів України, на схід України. Там ворог закінчує перегрупування військ та намагається знайти "найбільш вразливі місця" ЗСУ.
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