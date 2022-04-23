У Генштабі ЗСУ повідомили, що відбувається на кордоні з Білоруссю

У Генштабі ЗСУ повідомили, що відбувається на кордоні з Білоруссю

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили актуальну інформацію щодо ситуації на кордоні з Білоруссю.

Зазначається, що на Волинському і Поліському напрямках противник активних дій не проводив, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ від 23 квітня.

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Варто зазначити, у Головному управлінні розвідки МО повідомляли, що Росія перекидає всі батальйонно-тактичні групи, які до недавнього часу були зосереджені на території Білорусі, біля північних кордонів України, на схід України. Там ворог закінчує перегрупування військ та намагається знайти "найбільш вразливі місця" ЗСУ.

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