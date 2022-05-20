У Генштабі повідомили, що відбувається на кордоні з Білоруссю

У Генштабі повідомили, що відбувається на кордоні з Білоруссю

На Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил Білорусі - до семи батальйонів - на ротаційній основі виконують завдання з прикриття ділянки українсько-білоруського кордону.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

“За наявною інформацією, на окремих полігонах на території республіки білорусь розгорнуто два ракетних дивізіони тактичного ракетного комплексу “Точка-У” та дивізіон реактивної системи залпового вогню “Смерч”. В період з 22 червня по 1 липня цього року у Гомельській області заплановано проведення зборів із залученням військовозобов’язаних”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.

Там також додали, що не зникла загроза ракетно-бомбових ударів та артилерійських обстрілів з території Білорусі.

Нагадаємо, що українські військові оприлюднили світлини наслідків "руского міра" на Херсонщині.

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