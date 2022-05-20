Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Генштабі повідомили, що відбувається на кордоні з Білоруссю

Дата публікації
Перегляди
295
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Генштабі повідомили, що відбувається на кордоні з Білоруссю

Фото: Associated Press

На Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил Білорусі - до семи батальйонів - на ротаційній основі виконують завдання з прикриття ділянки українсько-білоруського кордону. 

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

“За наявною інформацією, на окремих полігонах на території республіки білорусь розгорнуто два ракетних дивізіони тактичного ракетного комплексу “Точка-У” та дивізіон реактивної системи залпового вогню “Смерч”. В період з 22 червня по 1 липня цього року у Гомельській області заплановано проведення зборів із залученням військовозобов’язаних”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.

Там також додали, що не зникла загроза ракетно-бомбових ударів та артилерійських обстрілів з території Білорусі.

Нагадаємо, що українські військові оприлюднили світлини наслідків "руского міра" на Херсонщині.

Читайте також:

У Лозовій ракетний удар зруйнував будинок культури

У Лозовій ракетний удар зруйнував будинок культури
Наступна публікація