У Генштабі повідомили, скільки російських солдатів воює в Україні

Станом на 23 лютого 2024 року в Україні воює близько 470 тисяч військовослужбовців армії Російської Федерації.

Про це повідомив начальник управління стратегічних комунікацій Генерального штабу ЗСУ полковник Сергій Цуріка у відповіді на запит "Главкому".

"Наразі сухопутна частина ворожого угруповання, розташованого на території України, становить близько 470 тисяч військовослужбовців", - йдеться у повідомленні.

Крім того, в українському Генштабі оцінили наступ російських військ із Білорусії як малоймовірний.

Нагадаємо, Генштаб назвав втрати армії РФ станом на ранок 24 лютого 2024 року. Так, ЗСУ знищили вже 409 010 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 770 військових. Дані уточнюються.

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