У Генштабі повідомили, скільки військових ЗСУ вже пройшли навчання у Великій Британії

Операція "INTERFLEX" є одним із яскравих прикладів міжнародної підтримки нашої держави та переконливим свідченням, що Україна не сама в боротьбі з російською агресією.

Близько 5 тисяч військовослужбовців Збройних сил України вже пройшли підготовку у Великій Британії.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що на території Сполученого королівства Великої Британії та Північної Ірландії триває базова загальновійськова підготовка українських військовослужбовців. Програма, започаткована урядом Великої Британії, отримала назву операція "INTERFLEX".

"На цей час, за участі інструкторів з Канади, Нідерландів, Нової Зеландії, України та, власне, Сполученого Королівства навчання успішно завершили майже 5 тисяч наших військовослужбовців. Вони отримали базові знання, уміння й навички з тактичної медицини, інженерної, вогневої, психологічної та тактичної підготовки, включно з веденням наступальних та оборонних дій в урбанізованій місцевості", - наголосили в Генштабі.

Там додали, що найближчим часом планується розширення операції "INTERFLEX" та започаткування навчального курсу з підготовки молодших командирів військових частин та підрозділів Збройних сил України.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 203-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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