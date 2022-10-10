У Генштабі повідомили, скількома ракетами і які міста України сьогодні бомбили росіяни

Російська окупаційна армія, не маючи досягнень на полі бою, вчергове завдала ракетних та авіаційних ударів по багатолюдних мирних українських містах.

Внаслідок масованого ракетного удару по Україні за 10 жовтня постраждала інфраструктура та мирні громадяни понад 20 населених пунктів.

Про це йдеться у зведенні Генштабу.

"Російська окупаційна армія, не маючи досягнень на полі бою, застосовує тактику терору проти цивільного населення України. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, завдає удари по критичній інфраструктурі, а також житлових будинках", - сказано в повідомленні.

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За даними Генштабу, окупанти сьогодні бомбили Київ, Львів, Рівне, Житомир, Тернопіль, Хмельницький, Івано-Франківськ, Вінниця, Прилуки, Ніжин, Конотоп, Харків, Кременчук, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Миколаїв, Одеса. Серед цивільних, на жаль, є загиблі.

Протягом доби окупанти завдали понад 84 ракетних та авіаційних удари. Для ударів по містах і селах противник використав крилаті, балістичні, зенітні керовані ракети та ударні безпілотні літальні апарати.

Силами і засобами Повітряних Сил, а також протиповітряної оборони Сухопутних військ Збройних Сил України, було знищено 56 повітряних цілей: 43 крилаті ракети та 13 безпілотних літальних апаратів.

"Загроза завдання противником авіаційних та ракетних ударів на всій території України зберігається і надалі. Водночас, ворог намагається утримати тимчасово захоплені території, обстрілює позиції наших військ, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках", - кажуть в Генштабі.

Нагадаємо, росіяни 10 жовтня вдарили ракетами в 12 областях і Києві, загинуло 11 осіб. У ДСНС розповіли про наслідки російського терору в Україні.

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