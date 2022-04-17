У Генштабі повідомили, як Росія готується до проголошення так званої "Херсонської народної республіки"

Ворог планує використати персональні дані мешканців регіону.

В Україні на окремих тимчасово зайнятих російськими окупантами територіях продовжується підготовка до проведення незаконного референдуму із проголошення так званої “Херсонської народної республіки”.

Про це повідомляє Генеральний штаб України 17 квітня. У повідомленні йдеться, що для фальсифікації його результатів ворог планує використати персональні дані мешканців регіону. Їх загарбники збирають під час видачі так званої “гуманітарної допомоги”.

"Серед мешканців також поширюється інформація, що після оголошення результатів псевдореферендуму розпочнеться їхня “мобілізація” до лав Збройних сил Російської Федерації", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що окупанти готують агітматеріали для "референдуму" у Новій Каховці. Загарбники готують гітаційні брошури, буклети, плакати та бланки.

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