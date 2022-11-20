У Генштабі пояснили, чому так часто оголошують повітряні тривоги

Ворожий літак Міг-31К регулярно підіймається з аеродрому Мачулищі у Білорусі. Він є носієм гіперзвукових ракет “Кинжал”.

Білорусь і надалі надає Росії інфраструктуру, територію та повітряний простір для ведення війни проти України.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 20 листопада.

Літаки повітряно-космічних сил РФ майже щоденно здійснюють польоти в повітряному просторі Білорусі. Літак Міг-31К, який підіймається з аеродрому Мачулищі, є носієм гіперзвукових ракет “Кинжал”, що здатні вражати об’єкти на всій території України. Саме через це так часто оголошують повітряну тривогу у всіх областях нашої держави.

У прикордонних районах Брянської та Курської областей окупанти продовжують утримувати окремі підрозділи своїх військ.

Загроза з Білорусі

Раніше радник ОП Олексій Арестович розповів, що Україна підірвала деякі мости на кордоні з Білоруссю.

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін припустив, що Путін може готувати наступ на Рівненську АЕС з території Білорусі.

Британський військовий експерт, полковник Глен Грант зауважив, що армія Білорусі дуже слабка, у неї немає належної підготовки і багато її обладнання вже передано Росії.

Військові посилюють оборону на кордоні з Білоруссю – загроза не зникла

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