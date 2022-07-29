У Генштабі прокоментували удар по в’язниці в Оленівці: Росія намагається звинуватити ЗСУ та приховати свої тортури

У Генштабі ЗСУ прокоментували удар по в’язниці в Оленівці Донецької області, де утримувалися зокрема і українські полонені. Військові наголосили, що за прицільним навмисним обстрілом стоять збройні сили РФ.

У Генштабі наголосили, що по районі населеного пункту Оленівка Збройні Сили України ракетних і артилерійських ударів не завдавали.

Про це йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ у Фейсбуці.

"Збройні сили російської федерації здійснили прицільний навмисний артилерійський обстріл виправної установи в населеному пункті Оленівка, Донецької області, де утримувалися зокрема і українські полонені", - наголосили в Генштабі.

Зазначається, що таким чином російські окупанти переслідували свої злочинні цілі - звинуватити Україну у скоєнні "воєнних злочинів", а також приховати тортури над полоненими і розстріли, які здійснили там за наказами окупаційної адміністрації та командування ЗС РФ на тимчасово окупованій території Донецької області. Наразі наслідки обстрілу уточнюються.

"За інформацією командувача Ракетних військ і артилерії Командування Сухопутних військ ЗС України, по району населеного пункту Оленівка Збройні Сили України ракетних і артилерійських ударів не завдавали", - кажуть у Генштабі.

Військові наголошують, що ракетні війська і артилерія ЗС України, завдяки отриманій від країн-партнерів високоточній зброї, завдають винятково точних ударів тільки по військових російських об'єктах.

"Збройні Сили України в повному обсязі неухильно дотримуються принципів та виконують норми міжнародного гуманітарного права, ніколи не вели та не ведуть обстріл цивільної інфраструктури, тим більше місць, де ймовірно утримують військовополонених побратимів", - кажуть у Генштабі.

Українські захисники наголошують, що такими пропагандистськими методи ведення інформаційної війни росіяни намагаються звинуватити Збройні Сили України в обстрілах цивільної інфраструктури та населення, приховуючи цим власні підступні дії.

"Відтак, такі заяви про нібито обстріли цивільної інфраструктури та населення з боку Збройних Сил України є відвертою брехнею та провокацією, відповідальність за яку несе росія - країна-агресор, окупант і спонсор тероризму", - заявили в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, влада самопроголошеної "ДНР" заявила про удар нібито ЗСУ по колонії в Оленівці. У цьому місці терористи з так званої "республіки" в жахливих умовах тримають українських цивільних та військовополонених, зокрема і з "Азовсталі".

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