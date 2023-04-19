У Генштабі прокоментували ймовірність повернення воїнам ЗСУ 30 тисяч грн доплати

У Генштабі ЗСУ прокоментували ймовірність повернення військовим 30 тисяч гривень доплати. Там заявили, що військові на передовій і надалі отримуватимуть 100 тисяч гривень, проте тим, хто в тилу виплачуватимуть лише зарплату.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу в соціальних мережах.

Там заявили, що додаткова грошова винагорода нараховується залежно від районів бойових дій та складності завдань, які виконують бійці.

"100 тисяч гривень на місяць, як і раніше, збережені захисникам, які воюють безпосередньо на передньому краї. 30 тисяч виплачується військовим, які виконують завдання в районах бойових дій, але не беруть безпосередньої участі в боях із противником пропорційно часу виконання, а також тим, хто перебуває на бойовому чергуванні і бере участь у відбитті повітряних нападів противника, незалежно від району виконання завдання", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі повідомили, що військовослужбовці перебувають поза зоною бойових дій, у тилу, то додаткові бойові виплати їм не нараховуються, вони отримуватимуть лише зарплату в розмірі 20100 грн.

"Переконані, що у Збройних Силах України має діяти справедлива система виплат, яка не буде створювати передумов до соціальної напруги у бойових підрозділах і з повагою ставитиметься до тих воїнів, які ризикують власним життям і здоров’ям. Просимо припинити займатися популізмом та сконцентруватися на обороні нашої держави", - повідомили у Генштабі.

Нагадаємо, Верховна Рада повернула військовим доплати в розмірі 30 тисяч гривень. Проте нардеп Ярослав Железняк заявляв, що проголосована депутатами правка у закон не повертає доплат, адже для того потрібне рішення Кабміну, а друге – наявність грошей.

Також до Верховної Ради внесли постанову, яка блокує повернення доплат у 30 тис. грн.

Зазначимо, що у лютому 2023 року змінився порядок виплат військовослужбовцям Сил оборони України та МВС. Вони напряму залежать від того, в якому саме районі перебуває військовослужбовець, яка в нього специфіка і складність бойових або спеціальних завдань.

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