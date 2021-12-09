У Генштабі Росії пообіцяли припиняти “силові провокації України” на Донбасі

У Генштабі Росії пообіцяли припиняти “силові провокації України” на Донбасі

Російський воєначальник вважає, що військова допомога країн Заходу українській армії підштовхує Київ до “небезпечних кроків”.

Керівник генштабу збройних сил Росії Валерій Герасимов заявив, що російське вторгнення в Україну є брехнею, але водночас пообіцяв припиняти “провокації” ЗСУ на Донбасі.

Як повідомляє ТАСС, таку заяву Герасимов зробив на брифінгу перед військовими аташе іноземних держав.

За його словами, передислокація російських армійських підрозділів біля кордону України не свідчать про агресивні плани, а є звичайною “рутиною”.

“Країнами НАТО приділяється надмірна увага до переміщення військ на території Російської Федерації. Передислокація підрозділів у ході бойової підготовки - це рутинна практика для збройних сил будь-якої держави. Військова діяльність здійснюється на національній території і не вимагає повідомлення”, - сказав Валерій Герасимов.

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Водночас російський воєначальник перейнявся ситуацією по той бік кордону - на сході України, де на його думку ЗСУ, отримавши новітнє озброєння, можуть вдатися до “небезпечних кроків”.

"Українські збройні сили заявляють про початок застосування на Донбасі протитанкових ракетних комплексів "Джавелін", які були поставлені Сполученими Штатами, а також використовують розвідувально-ударні безпілотні літальні апарати турецького виробництва... Однак, будь-які провокації української влади щодо силового врегулювання проблем Донбасу будуть припинятися".

Очільник російського генштабу не уточнив, як саме Росія має намір припиняти “провокації” і чи обійдеться в цьому випадку без вторгнення на територію України.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін вважає вступ України до НАТО неприйнятним. На його думку, це підриває безпеку Росії.

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